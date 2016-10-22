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Волка, который стал официальным талисманом ЧМ-2018, назвали Забивакой

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Волк, который стал победителем общероссийского голосования по выбору официального талисмана чемпионата мира по футболу-2018 в России, получил имя Забивака.

Итоги голосования были оглашены в ночь на субботу в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. На звание талисмана также претендовали Кот и Амурский Тигр, но они набрали меньше голосов, чем Волк. За Волка проголосовало почти 53 процента респондентов. Это – более миллиона россиян.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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