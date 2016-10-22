Волка, который стал официальным талисманом ЧМ-2018, назвали Забивакой
Волк, который стал победителем общероссийского голосования по выбору
официального талисмана чемпионата мира по футболу-2018 в России, получил имя
Забивака.
Итоги голосования были оглашены в ночь на субботу в программе «Вечерний
Ургант» на Первом канале. На звание талисмана также претендовали Кот и Амурский
Тигр, но они набрали меньше голосов, чем Волк. За Волка проголосовало почти 53
процента респондентов. Это – более миллиона россиян.
Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на
территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны
пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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