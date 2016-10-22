Виталий Мутко: Я голосовал за волка. Забивака - хорошее имя

Вице-премьер России, президент РФС и председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко прокомментировал выбор официального талисмана к чемпионату мира. Напомним, им стал волк Забивака.

- Это вы придумали имя Забивака? - вопрос Мутко.

- Это коллективное творчество. Нужно было, чтобы имя не повторялось. Чтобы его можно было запатентовать. Забивака - это хорошее имя.

- Вы за волка голосовали?

- Да. До переезда в Москву у нас была собака. Это была немецкая овчарка. Так что для меня это близко.

- Роналдо талисман понравился?

- Ему все понравилось. И то, как все было организовано, и талисман. Он даже сфотографировался с ним.

- Сегодня мы подтруниваем над нашей сборной. Но нам просто надо вместе делать эту команду. Еще один или два матча - и мы увидим прообоаз команды домашнего чемпионата мира. Это и Дзюба, и Смолов, и Акинфеев, и молодежь. Воок подойдет нашим ребятам, - добавил Мутко.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.