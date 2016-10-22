Казанский «Зенит» вышел в полуфинал клубного ЧМ
Волейболисты казанского «Зенита» одержали уверенную победу над
клубом «Тайчун Банк» из Тайваня в матче клубного чемпионата мира,
который проходит в бразильском Бетиме.
Встреча третьего тура группы A, прошедшая в пятницу, завершилась в трех
партиях со счетом 3:0 (25:22, 25:16, 25:17) в пользу казанцев. Самым
результативным игроком в составе «Зенита» стал Максим Михайлов, в
активе которого 16 очков.
«Зенит», набрав шесть очков, занял второе место в своей группе
и вышел в полуфинал турнира.
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