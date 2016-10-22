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Росберг стал лучшим во второй практике Гран-при США, Квят – 15-й

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Гонщик «Мерседеса» немец Нико Росберг показал лучшее время во второй свободной практике 18-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США, который проходит в Остине.

Росберг проехал лучший круг за 1 минуту 37,358 секунды. Вторым стал австралийский гонщик «Ред Булл» Дэниел Риккьярдо (1.37,552). Третье время показал пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон (1.37,649).

Россиянин Даниил Квят (1.39,202) из «Торо Россо» стал 15-м.

Гран-при США

Трасса Америк, Остин

Вторая практика

1. Нико Росберг («Мерседес») — 1.37,358.
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») + 0.194.
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,291.
4. Себастьян Феттель («Феррари») +0,820.
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,900.
6. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1,150.
7. Серхио Перес («Форс Индия») +1,210.
8. Дженсон Баттон («Макларен») +1,355.
9. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,443.
10. Кими Райкконен («Феррари») +1,507.
11. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,613.
12. Кевин Магнуссен («Рено Спорт») +1,801.
13. Фелипе Наср («Заубер») +1,831.
14. Валттери Боттас («Уильямс») +1,839.
15. Даниил Квят («Торо Россо») +1,844.
16. Фелипе Масса («Уильямс») +1,923.
17. Джолион Палмер («Рено Спорт») +2,097.
18. Ромен Грожан («Хаас») +2,196.
19. Эстебан Окон («Манор») +2,728.
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,756.
21. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,861.
22. Паскаль Верляйн («Манор») +3,773.

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