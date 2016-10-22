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Петерис Скудра: В матче с Минском завоевали важное очко

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра после поражения своей команды от минского «Динамо» выразил удовлетворение от результата.

«Хороший, агрессивный матч. Мы создали много моментов, должны были забивать больше. Хорошо, что играли до конца и завоевали важное очко», - приводит официальный сайт «Торпедо» слова Скудры.

Встреча, прошедшая в пятницу в Минске, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Динамо», в составе которого шайбы забросили Александр Матерухин и Мэтт Эллисон, также реализовавший решающий буллит. У «Торпедо» отличились Алексей Потапов и Денис Шураков.

Матч

Динамо Мн - Торпедо - 3:2 Б. (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Матерухин (Стась, Устиненко), 31:31 (1:0). Эллисон (Шинкевич), 56:54 (2:0). Потапов (Шураков), 57:03 (2:1). Шураков (Жердев, Петтерссон), 58:56 (2:2 - бол.).

Победный буллит:

Эллисон - 3:2.

Место и дата

21 октября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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