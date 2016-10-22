Андрей Разин: «Витязь» приедет злым
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тренер «Автомобилиста» Андрей Разин перед матчем регулярного чемпионата КХЛ
против подмосковного «Витязя» высказался о силе соперника.
«Витязь» — соперник не топовый, но команда крепкая. Прошлый
матч они проиграли, приедут злые. Настраивать особо ребят не надо, они понимают
наше положение, будут биться», — приводит слова Разина официальный сайт клуба.
Матч «Автомобилист» - «Витязь» пройдет 22 октября в Екатеринбурге и начнется в 15:00 по московскому времени.
Матч
Место и дата
22 октября 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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