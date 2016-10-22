Виктор Немков победил Атиллу Вея единогласным решением судей в главном бою M-1 Challenge 71

Рамазан Эмеев: Мне очень важна победа над Токовым и я сделаю все, чтобы ее одержать

Действующий чемпион M-1 Challenge в среднем весе, один из лучших бойцов нашей страны, Рамазан Эмеев дал комментарии о предстоящем бое против экс-чемпиона ACB Анатолия Токова на турнире M-1 Challenge 73, который пройдет 9 декабря в Республике Ингушетия.