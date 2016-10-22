Виктор Немков победил Атиллу Вея единогласным решением судей в главном бою M-1 Challenge 71
Российский боец Виктор Немков выиграл у словака Атиллы Вея схватку на турнире M-1 Challenge 71 в весовой категории до 93 килограммов.
Поединок продолжался три раунда, судьи отдали предпочтение Виктору Немкову во всех отрезках боя.
После этой победы на счету 29-летнего Виктора Немкова 24 выигранных боя из 30 проведенных.
Виктор Немков: Федор отреагировал на детские бои в Грозном так, как должен был
Ранее на турнире Штефан Пютц победил Маркуса Винициуса, Александр Бутенко выиграл у Рубенилтона Перейры, Сергей Романов и Павел Витрук одержали победы над Карлосом Перейрой и Виталием Бранчуком соответственно.
Напомним, турнир M-1 Challenge 71 прошел 21 октября в Петербурге. Бои M-1 Challenge 72 состоятся 18 ноября в Москве.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически