Дарья Гаврилова: Во втором сете потеряли концентрацию

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова заявила, что она и россиянка Дарья Касаткина уступили в финале Кубка Кремля в парном разряде из-за потери концентрации.

«Первый сет мы сыграли чисто, а во втором потеряли концентрацию. По-моему, четыре гейма «на ровно» проиграли. Потеряли концентрацию, а потом не смогли собраться», - приводит «Р-Спорт» слова Гавриловой.

Гаврилова и Касаткина уступили в финале парного разряда Кубка Крепля чешскому дуэту Андреа Главачкова - Люция Градецкая со счетом 6:4, 0:6, 7:10.