Дарья Гаврилова: Во втором сете потеряли концентрацию
Австралийская
теннисистка Дарья Гаврилова заявила, что она и россиянка Дарья Касаткина
уступили в финале Кубка Кремля в парном разряде из-за потери концентрации.
«Первый
сет мы сыграли чисто, а во втором потеряли концентрацию. По-моему, четыре гейма
«на ровно» проиграли. Потеряли концентрацию, а потом не смогли
собраться», - приводит «Р-Спорт» слова Гавриловой.
Гаврилова
и Касаткина уступили в финале парного разряда Кубка Крепля чешскому дуэту
Андреа Главачкова - Люция Градецкая со счетом 6:4, 0:6, 7:10.
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