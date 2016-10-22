Виталий Мутко: Вы подтруниваете над сборной, но у нас неплохая команда
Вице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, молодежную политику и
туризм, а также президент РФС Виталий Мутко считает, что через одну-две игры мы
увидим прообраз сборной России по футболу, которая выступит на домашнем
чемпионате мира 2018 года.
«Вы все подтруниваете над нашей командой, но у нас неплохая
команда. Нам нужно всем вместе делать эту команду. Еще одна-две игры, и мы
увидим прообраз той команды, которая будет на ЧМ-2018. В принципе все
позитивно: и Артем Дзюба, и Федор Смолов, и остальная молодежь», -
приводит «Р-Спорт» слова Мутко.
В ночь на субботу был выбран официальный талисман чемпионата мира-2018,
им стал Волк по имени Забивака.
Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на
территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны
пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.