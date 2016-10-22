Виталий Мутко: Вы подтруниваете над сборной, но у нас неплохая команда

Вице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, молодежную политику и туризм, а также президент РФС Виталий Мутко считает, что через одну-две игры мы увидим прообраз сборной России по футболу, которая выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года.

«Вы все подтруниваете над нашей командой, но у нас неплохая команда. Нам нужно всем вместе делать эту команду. Еще одна-две игры, и мы увидим прообраз той команды, которая будет на ЧМ-2018. В принципе все позитивно: и Артем Дзюба, и Федор Смолов, и остальная молодежь», - приводит «Р-Спорт» слова Мутко.

В ночь на субботу был выбран официальный талисман чемпионата мира-2018, им стал Волк по имени Забивака.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.