Бублик уступил Карреньо-Бусте в 1/4 финала Кубка Кремля
Российский
теннисист Александр Бублик не смог пробиться в полуфинал Кубка Кремля.
В
четвертьфинале Бублик проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте (6-й сеяный) со
счетом 4:6, 6:2, 6:7 (1:7). Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут.
Следующим
соперником испанца будет француз Стефан Робер.
Москва
(Россия)
Турнир АТР
«Кубок Кремля»
Покрытие: хард
Призовой фонд: 717 250 долларов
Мужчины. Одиночный разряд
1/4 финала
Матч
Бублик А. (Россия) - Каррено-Буста П. (Испания) - 4:6, 6:2, 6:7
Место и дата
21 октября 23:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически