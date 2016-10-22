Роналдо: Волк Забивака надолго запомнится болельщикам всего мира
Бывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо
считает, что официальный талисман чемпионата мира 2018 года по
футболу Волк Забивака надолго запомнится болельщикам во всем мире.
«Талисманы играют огромную роль в продвижении турнира и
доставляют большую радость зрителям на стадионах. Сегодня, находясь на этой
сцене рядом с Забивакой, я уже мысленно представляю себе, как это будет
происходить в России. Не сомневаюсь, что он надолго запомнится болельщикам во
всем мире», - приводит официальный сайт ФИФА слова Роналдо.
Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на
территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны
пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем
Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.