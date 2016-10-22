Все хоккеисты московского «Динамо» голосовали за Волка при выборе талисмана ЧМ-2018 по футболу
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хоккеисты московского «Динамо» проголосовали за Волка во время выбора талисмана
чемпионата мира по футболу 2018 года и рады, что именно он будет представлен на
турнире.
«Все
хоккеисты «Динамо» голосовали за волка, чтобы выразить поддержку нашему
талисману. Мы очень рады, что именно Волк будет представлять чемпионат мира в
России и считаем этот выбор наиболее оптимальным», - сообщили «Р-Спорт» в
пресс-службе «Динамо».
Итоги
голосования были объявлены в ночь на субботу в программе «Вечерний Ургант» на
Первом канале. На звание официального талисмана ЧМ-2018 в России претендовали
Волк, Кот и Амурский Тигр, прошедшие два этапа отбора. Официальным талисманом
хоккейного клуба «Динамо» (Москва) также является волк.
Напомним,
что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с
14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве,
Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре,
Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.