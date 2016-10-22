Все хоккеисты московского «Динамо» голосовали за Волка при выборе талисмана ЧМ-2018 по футболу

Все хоккеисты московского «Динамо» проголосовали за Волка во время выбора талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и рады, что именно он будет представлен на турнире.

«Все хоккеисты «Динамо» голосовали за волка, чтобы выразить поддержку нашему талисману. Мы очень рады, что именно Волк будет представлять чемпионат мира в России и считаем этот выбор наиболее оптимальным», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо».

Итоги голосования были объявлены в ночь на субботу в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. На звание официального талисмана ЧМ-2018 в России претендовали Волк, Кот и Амурский Тигр, прошедшие два этапа отбора. Официальным талисманом хоккейного клуба «Динамо» (Москва) также является волк.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.