Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Урал- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Кубань
Футбол  Уфа- : -Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Все хоккеисты московского «Динамо» голосовали за Волка при выборе талисмана ЧМ-2018 по футболу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Все хоккеисты московского «Динамо» проголосовали за Волка во время выбора талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и рады, что именно он будет представлен на турнире.

«Все хоккеисты «Динамо» голосовали за волка, чтобы выразить поддержку нашему талисману. Мы очень рады, что именно Волк будет представлять чемпионат мира в России и считаем этот выбор наиболее оптимальным», - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе «Динамо».

Итоги голосования были объявлены в ночь на субботу в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. На звание официального талисмана ЧМ-2018 в России претендовали Волк, Кот и Амурский Тигр, прошедшие два этапа отбора. Официальным талисманом хоккейного клуба «Динамо» (Москва) также является волк.

Напомним, что первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира должны пройти в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Разин: «Витязь» приедет злымГлавный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против подмосковного «Витязя» высказался о силе соперника.Роналдо: Волк Забивака надолго запомнится болельщикам всего мираБывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо считает, что официальный талисман чемпионата мира 2018 года по футболу Волк Забивака надолго запомнится болельщикам во всем мире.Виталий Мутко: Вы подтруниваете над сборной, но у нас неплохая командаВице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, молодежную политику и туризм, а также президент РФС Виталий Мутко считает, что через одну-две игры мы увидим прообраз сборной России по футболу, которая выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года.Виталий Мутко: Я голосовал за волка. Забивака - хорошее имяВице-премьер России, президент РФС и председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко прокомментировал выбор талисмана. Напомним, им стал волк Забивака.Волка, который стал официальным талисманом ЧМ-2018, назвали ЗабивакойВолк, который стал победителем общероссийского голосования по выбору официального талисмана чемпионата мира по футболу-2018 в России, получил имя Забивака.Волк выбран официальным талисманом чемпионата мира-2018 в РоссииВ ходе общероссийского голосования Волк был выбран официальным талисманом чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.КХЛ. «Амур» уступил «Металлургу» (Мг), «Йокерит» обыграл «Спартак» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Слован» дома обыграл «Ладу»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 3:2.Рижское «Динамо» по буллитам уступило ХК «Сочи»Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и ХК «Сочи» завершился победой гостей в серии буллитов. Итоговый счет матча – 2:3 Б.Минское «Динамо» дома по буллитам обыграло «Торпедо»Матч регулярного чемпионата КХЛ между минским «Динамо» и нижегородским «Торпедо» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 Б в пользу «Динамо».Геноуэй отомстил «Спартаку» за критикуГеноуэй отомстил «Спартаку» за критикуЭкс-защитник красно-белых Чарльз Геноуэй, ныне выступающий за «Йокерит», отметился дублем в ворота московской команды.«Йокерит» дома обыграл «Спартак»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Спартаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Йокерита».КХЛ оштрафовала Дадонова за нарушение в матче с «Металлургом» НкСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между СКА и новокузнецким «Металлургом» (6:0).Ляйсан Утяшева стала послом ЧМ-2018Российская гимнастка и телеведущая, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева стала федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.«Трактор» на выезде обыграл «Куньлунь»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Куньлунь Ред Стар» и «Трактором» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Трактора».Жулиано вызван в сборную БразилииТренерский штаб сборной Бразилии назвал состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018. В числе вызванных есть полузащитник «Зенита» Жулиано.Семин забивает супергол! Шедевр на льду от форварда «Магнитки»Семин забивает супергол! Шедевр на льду от форварда «Магнитки»«Металлург» разгромил «Амур» в Хабаровске (5:1), а нападающий уральцев Александр Семин выдал на льду настоящий шедевр.Владимир Крикунов: Бусыгин должен знать, как менеджер и директор «Нефтехимика» выбрасывают на ветер миллионыБывший главный тренер «Нефтехимика» Владимир Крикунов раскритиковал клубное руководство.«Салават Юлаев» по буллитам обыграл «Адмирал»Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Металлург» на выезде обыграл «Амур», забросив пять шайбХоккеисты магнитогорского «Метталурга» на везде обыграли хабаровский «Амур» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Динамо
Динамокалендарьстатистика
ЧМ-2018
ЧМ-2018
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости