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«Динамо» сыграет с «Барселоной» не раньше 2018 года

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов пояснил, когда «Динамо» сможет сыграть с «Барселоной» на новом стадионе в Петровском парке. Арена должна быть открыта через год.

- «Динамо» может сыграть с «Барселоной». Но не в октябре 2017-го. Осенью никто не приедет – у всех матчи. Поэтому это разговор уже о 2018-м годе, - отметил Перегудов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта».

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