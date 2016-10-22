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Андрей Перегудов: ВТБ останется спонсором «Динамо», но в меньших объемах

Артем Терентьев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Старший вице-президент ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал о финансировании московского футбольного «Динамо».

- Мы строим стадион не для того, чтобы на нем играла домашние матчи какая-то другая команда, кроме «Динамо». Потому сотрудничество будет продолжено, но в меньшей степени. В конце когда, как и говорилось ранее, или сразу после начала нового, 2018 года, банк за символическую стоимость передаст свои 75 процентов акций обществу «Динамо». Это выправит ситуацию каким-то образом. При этом ВТБ останется спонсором клуба, но в меньших объемах, - отметил Перегудов.

Напомним, ранее сообщалось о задержках зарплаты в «Динамо», однако потом стало известно, что все деньги игрокам и тренерам выплачиваются.

Матч

Динамо - Сокол

Место и дата

22 октября 19:00, Арена Химки, Онлайн-трансляция

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