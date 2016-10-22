Виталий Мутко: В голосовании за талисман ЧМ-2018 ничего предрешено не было. Все было честно

Вице-премьер России, президент РФС и руководитель оргкомитета ЧМ-2018 в России Виталий Мутко отверг предположения, что голосование за талисман ЧМ-2018 было предрешено.

Напомним, в пятницу в эфире программы «Вечерний Ургант» подвели итоги народного голосования – больше всего людей проголосовало за волка, который получил имя Забивака.

- Вы что-то можете ответить тем, кто считает, что в голосовании все было предрешено? – вопрос Виталию Мутко от корреспондента «Советского спорта».

- Нет, ничто не было предрешено. Это было честное голосование. Знаете, многим людям сложно что-то возражать. Дворец построил – что-то не так сделали, украли... Вот и сейчас говорят, что предрешено. Но вот, например, «Матч ТВ» проводил свой опрос. Практически тот же результат. Люди выбрали волка.