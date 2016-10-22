32 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»
Хоккеисты
«Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Чикаго».
Встреча,
прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 3:2. В
составе хозяев по шайбе забросили Зак Веренски, Ник Фолиньо и Вильям Карлссон.
У гостей отличились Тайлер Мотт и Рихард Паник.
Российский
вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 32 из 34
бросков в створ.
Российский
нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провел на льду 23 минуты, нанес один
бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский
форвард гостей Артем Анисимов отыграл 17 минут, отдал голевой пас, нанес три
броска, окончив матч с показателем полезности «плюс один».
Таким
образом, «Коламбус» набрал первые два очка в регулярном чемпионате, а у «Чикаго»
осталось четыре очка.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 23 октября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Далласом», а «Чикаго» 23 октября в 02:00 (мск) примет «Торонто».
Матч
Коламбус - Чикаго - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Веренски (Фолиньо, Веннберг), 10:50 (1:0 - бол.). Мотте (Тэйвс, Паник), 22:29 (1:1). Фолиньо (Аткинсон, Веренски), 24:36 (2:1 - бол.). Карлссон (Хартнелл, Савар), 33:44 (3:1). Паник (Анисимов, Форслинг), 45:54 (3:2).
Место и дата
22 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция