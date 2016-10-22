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32 сэйва Бобровского помогли «Коламбусу» обыграть «Чикаго»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Чикаго».

Встреча, прошедшая в Коламбусе на льду «Нейшнвад-Арены», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Зак Веренски, Ник Фолиньо и Вильям Карлссон. У гостей отличились Тайлер Мотт и Рихард Паник.

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский отыграл весь матч, парировав 32 из 34 бросков в створ.

Российский нападающий «Чикаго» Артемий Панарин провел на льду 23 минуты, нанес один бросок, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский форвард гостей Артем Анисимов отыграл 17 минут, отдал голевой пас, нанес три броска, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Таким образом, «Коламбус» набрал первые два очка в регулярном чемпионате, а у «Чикаго» осталось четыре очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Коламбус» 23 октября в 03:00 (мск) в гостях сыграет с «Далласом», а «Чикаго» 23 октября в 02:00 (мск) примет «Торонто».

Матч

Коламбус - Чикаго - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы:

Веренски (Фолиньо, Веннберг), 10:50 (1:0 - бол.). Мотте (Тэйвс, Паник), 22:29 (1:1). Фолиньо (Аткинсон, Веренски), 24:36 (2:1 - бол.). Карлссон (Хартнелл, Савар), 33:44 (3:1). Паник (Анисимов, Форслинг), 45:54 (3:2).

Место и дата

22 октября 02:00, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция

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