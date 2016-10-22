«Айлендерс» дома одолели «Аризону»
Хоккеисты
«Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной
хоккейной лиги переиграли «Аризону».
Встреча,
прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом
3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Деннис Зайденберг, Райан Строум и
Джонни Бойчак. У гостей отличились Брэд Ричардсон и Радим Врбата.
Российский
нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 15 минут, два раза
заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.
Таким
образом, «Айлендерс» набрали четыре очка. У «Аризоны» осталось два очка.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 24 октября в 01:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Аризона» 24 октября в 02:00 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Матч
Айлендерс - Аризона - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)
Голы:
Зайденберг (Клаттербак, Сизикас), 4:45 (1:0). Строум (Бойчук, Бьювилье), 13:31 (2:0). Ричардсон (Доун, Дофин), 14:09 (2:1). Врбата (Ридер, Чикран), 14:22 (2:2). Бойчук (Нелсон), 44:24 (3:2 - мен.).
Место и дата
22 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция