«Айлендерс» дома одолели «Аризону»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Деннис Зайденберг, Райан Строум и Джонни Бойчак. У гостей отличились Брэд Ричардсон и Радим Врбата.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 15 минут, два раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Айлендерс» набрали четыре очка. У «Аризоны» осталось два очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 24 октября в 01:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Аризона» 24 октября в 02:00 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».