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«Айлендерс» дома одолели «Аризону»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Аризону».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась со счетом 3:2. В составе хозяев по шайбе забросили Деннис Зайденберг, Райан Строум и Джонни Бойчак. У гостей отличились Брэд Ричардсон и Радим Врбата.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 15 минут, два раза заблокировал броски соперника, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Айлендерс» набрали четыре очка. У «Аризоны» осталось два очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 24 октября в 01:00 (мск) примет «Миннесоту», а «Аризона» 24 октября в 02:00 (мск) на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Матч

Айлендерс - Аризона - 3:2 (2:2, 0:0, 1:0)

Голы:

Зайденберг (Клаттербак, Сизикас), 4:45 (1:0). Строум (Бойчук, Бьювилье), 13:31 (2:0). Ричардсон (Доун, Дофин), 14:09 (2:1). Врбата (Ридер, Чикран), 14:22 (2:2). Бойчук (Нелсон), 44:24 (3:2 - мен.).

Место и дата

22 октября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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