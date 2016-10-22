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Голевой пас Марченко помог «Детройту» обыграть «Нэшвилл»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нэшвиллу».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 5:3. В составе хозяев по шайбе забросили Джастин Абделкейдер, Дрю Миллер, Томаш Татар, Густав Нюквист и Даррен Хельм. У гостей отличились Пи Кей Суббэн, Майк Рибейро и Майк Фишер.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Таким образом, «Детройт» набрал шесть очков, а у «Нэшвилла» осталось два очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 23 октября в 02:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Нэшвилл» 23 октября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Питтсбургом».

Матч

Детройт - Нэшвилл - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)

Голы:

Абделькадер (Нюквист, Спрул), 25:17 (1:0 - бол.). Саббэн (Йоси), 34:13 (1:1 - бол.). Рибейро (Арвидсон, Эллис), 34:31 (1:2 - бол.). Миллер (Грин), 39:20 (2:2). Татар (Эрикссон, Марченко), 41:10 (3:2). Нюквист 51:27 (4:2). Фишер (Йоси, Форсберг), 55:14 (4:3 - бол.). Хелм (Зеттерберг, Гленденинг), 59:38 (5:3 - бол.).

Место и дата

22 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция

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