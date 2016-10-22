Голевой пас Марченко помог «Детройту» обыграть «Нэшвилл»
Хоккеисты
«Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
нанесли поражение «Нэшвиллу».
Встреча,
прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 5:3. В
составе хозяев по шайбе забросили Джастин Абделкейдер, Дрю Миллер, Томаш Татар,
Густав Нюквист и Даррен Хельм. У гостей отличились Пи Кей Суббэн, Майк Рибейро
и Майк Фишер.
Российский
защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 20 минут, нанес два
броска, отдал голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч
с показателем полезности «плюс два».
Таким
образом, «Детройт» набрал шесть очков, а у «Нэшвилла» осталось два очка.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 23 октября в 02:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Нэшвилл» 23 октября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Питтсбургом».
Матч
Детройт - Нэшвилл - 5:3 (0:0, 2:2, 3:1)
Голы:
Абделькадер (Нюквист, Спрул), 25:17 (1:0 - бол.). Саббэн (Йоси), 34:13 (1:1 - бол.). Рибейро (Арвидсон, Эллис), 34:31 (1:2 - бол.). Миллер (Грин), 39:20 (2:2). Татар (Эрикссон, Марченко), 41:10 (3:2). Нюквист 51:27 (4:2). Фишер (Йоси, Форсберг), 55:14 (4:3 - бол.). Хелм (Зеттерберг, Гленденинг), 59:38 (5:3 - бол.).
Место и дата
22 октября 02:30, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция