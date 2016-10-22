Голевой пас Марченко помог «Детройту» обыграть «Нэшвилл»

Хоккеисты «Детройта» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Нэшвиллу».

Встреча, прошедшая в Детройте на льду «Джо Луис-Арены», завершилась со счетом 5:3. В составе хозяев по шайбе забросили Джастин Абделкейдер, Дрю Миллер, Томаш Татар, Густав Нюквист и Даррен Хельм. У гостей отличились Пи Кей Суббэн, Майк Рибейро и Майк Фишер.

Российский защитник «Детройта» Алексей Марченко провел на льду более 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Таким образом, «Детройт» набрал шесть очков, а у «Нэшвилла» осталось два очка.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Детройт» 23 октября в 02:00 (мск) примет «Сан-Хосе», а «Нэшвилл» 23 октября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Питтсбургом».