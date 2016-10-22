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Валерий Рейнгольд: Не хотелось бы, чтобы Павлюченко провел лучший матч в сезоне против «Спартака»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре нападающего «Урала» Романа Павлюченко перед матчем команд в 11-м туре РФПЛ.

- Тройку мячей он забил, что в общем-то не так плохо для Павлюченко. У него сохранились некоторые сильные качества – это удар с обеих ног и выбор правильной позиции на поле. Но сохранились и недостатки. Павлюченко – медленный футболист. Он не способен навязывать верховую борьбу. Как мне кажется, Ильи Кутепову и компании должно хватить мастерства, чтобы справится с Павлюченко. Не хотелось бы, чтобы именно со «Спартаком» Роман провел свой лучший матч в сезоне, а опасаться его стоит.

Матч

Урал - Спартак

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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