Валерий Рейнгольд: Не хотелось бы, чтобы Павлюченко провел лучший матч в сезоне против «Спартака»
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением об игре нападающего «Урала» Романа Павлюченко перед матчем команд в 11-м туре РФПЛ.- Тройку мячей он забил, что в общем-то не так плохо для Павлюченко. У него сохранились некоторые сильные качества – это удар с обеих ног и выбор правильной позиции на поле. Но сохранились и недостатки. Павлюченко – медленный футболист. Он не способен навязывать верховую борьбу. Как мне кажется, Ильи Кутепову и компании должно хватить мастерства, чтобы справится с Павлюченко. Не хотелось бы, чтобы именно со «Спартаком» Роман провел свой лучший матч в сезоне, а опасаться его стоит.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически