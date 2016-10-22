Валерий Рейнгольд: Не хотелось бы, чтобы Павлюченко провел лучший матч в сезоне против «Спартака»

читайте также

Роман Павлюченко: Люблю «Спартак». И хочу ему забить Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, который пять лет отыграл за «Спартак», дал интервью «Советскому спорту» перед встречей с красно-белыми.

Валерий Рейнгольд: У «Спартака» мало шансов на победу в матче с «Уралом» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 11-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» сыграет с «Уралом».

Валерий Рейнгольд: «Краснодар» сыпется когда на него оказывают давление Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором «Краснодар» дома уступил «Шальке».

Валерий Рейнгольд: Вчера мне было стыдно за «Зенит» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд раскритиковал игру футболистов «Зенита» в матче Лиги Европы с ирландским «Дандолком».

Роман Павлюченко: Рано говорить, что у «Спартака» «поперло». Две-три неудачных игры – и будут пятыми-шестыми Нападающий «Урала» Роман Павлюченко, ранее игравший за «Спартак», считает, что рано говорить об успехах красно-белых.

Валерий Рейнгольд: Ничья в матче «Ростов» - «Атлетико»? Это шутка? Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Ростов» примет мадридский «Атлетико».

Николас Ломбертс: У Павлюченко нет такого дриблинга, как у Дзюбы Защитник «Зенита» Николас Ломбертс сравнил уровень Романа Павлюченко и Артема Дзюбы.

Валерий Рейнгольд: «Спартак» подтвердил, что будет бороться за чемпионство Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недовольство игрой красно-белых в матче 10-го тура РФПЛ с «Ростовом» (1:0).

Жаркая, зимняя. «Зенит» обыграл «Урал» и снова догнал «Спартак» Шатов впервые забил своим бывшим, а Павлюченко всерьез разозлился, но не отличился – Spb.Sovsport.ru с главными событиями в Екатеринбурге.

Валерий Рейнгольд: Может ли «Урал» отнять очки у «Зенита»? Только при одном условии Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча 10-го тура, в котором «Урал» в Екатеринбурге примет «Зенит».

Валерий Рейнгольд: Кудряшов – хулиган, а «Ростов» - грубая команда Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд назвал правильными действия арбитра Владислава Безбородова, который удалил защитника «Ростова» Федора Кудряшова.

Валерий Рейнгольд: Даже без Промеса «Спартак» обязан «разорвать» «Ростов» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подтвердил свою уверенность в том, что московский клуб в 10-м туре РФПЛ разгромит «Ростов».

Валерий Рейнгольд: Почему не ставят Мельгарехо? Симпатичный же футболист Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился мнением о положении форварда Лоренсо Мельгарехо в московской команде.

Утренняя повестка: министерство пало, Исинбаеву в президенты и Каррера о тактике Традиционный обзор «Советского спорта»: все самое важное, что случилось ночью.

Болельщики «Урала» подарили Роману Павлюченко вязаного шмеля Болельщики футбольного клуба «Урал» посетили тренировку клуба и подарили нападающему Роману Павлюченко вязаного шмеля.

Валерий Рейнгольд: Отсутствие Еременко – громадная потеря для ЦСКА. Он нужен команде каждую секунду Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что ЦСКА будет непросто восполнить потерю полузащитника Романа Еременко.

Валерий Рейнгольд: Не было никакой необходимости возвращать Мовсисяна в «Спартак» Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что клуб поступил правильно расставшись с форвардом Юрой Мовсисяном.

Валерий Рейнгольд: Хватит уже приглашать в сборную Березуцкого и Жиркова Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не согласен с выбором футболистов Станиславом Черчесовым на товарищеский матч.

Валерий Рейнгольд: Почему в сборной России нет Комбарова, но есть Самедов? Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от товарищеского матча сборной России с командой Коста-Рики.