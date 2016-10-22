Саханович - восьмая после короткой программы на «Скейт Америка», лидирует американка Вагнер

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Евгения Медведева выиграла ЧМ с мировым рекордом в произвольной программе, Погорилая - третья Российская фигуристка Евгения Медведева одержала победу на чемпионате мира по фигурному катанию-2016, Анна Погорилая - третья, а американка Эшли Вагнер завоевала серебро.

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Злее будем? Как наши фигуристки столкнулись в Бостоне с «чужим» судейством Американка Грейси Голд лидирует после короткой программы на чемпионате мира, несмотря на безошибочное или близкое к нему катание россиянок.

Голд лидирует после короткой программы на чемпионате мира, Погорилая – вторая, Медведева – третья На чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США) завершилась короткая программа в одиночном катании у женщин. Первое место занимает американка Грэйси Голд.