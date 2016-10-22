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Саханович - восьмая после короткой программы на «Скейт Америка», лидирует американка Вагнер

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

На этапе Гран-при «Скейт Америка» в Чикаго завершилась короткая программа у женщин.

Россиянка Серафима Саханович занимает восьмое место. Лучший результат показала американка Эшли Вагнер. Второе место занимает японка Маи Михара, тройку замыкает еще одна представительница США Грэйси Голд. 

Турнир в Чикаго «Скейт Америка» является первым, открывшим серию этапов Гран-при нынешнего сезона. Напомним, что серия Гран-при включает 6 этапов, которые проходят в США, Канаде, России, Франции, Китае и Японии. 

Первый этап Гран-при

«Скейт Америка»

Чикаго (США)

Женщины

Короткая программа

1. Эшли Вагнер (США) - 69.50,

2. Маи Михара (Япония) - 65.75,

3. Грейси Голд (США) - 64.87... 

8. Серафима Саханович (Россия) - 56.52.

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