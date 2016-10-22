Саханович - восьмая после короткой программы на «Скейт Америка», лидирует американка Вагнер
На этапе Гран-при «Скейт Америка» в Чикаго завершилась короткая программа у женщин.
Россиянка Серафима Саханович занимает восьмое место. Лучший результат показала американка Эшли Вагнер. Второе место занимает японка Маи Михара, тройку замыкает еще одна представительница США Грэйси Голд.
Турнир в Чикаго «Скейт Америка» является первым, открывшим серию этапов Гран-при нынешнего сезона. Напомним, что серия Гран-при включает 6 этапов, которые проходят в США, Канаде, России, Франции, Китае и Японии.
Первый этап Гран-при
«Скейт Америка»
Чикаго (США)
Женщины
Короткая программа
1. Эшли Вагнер (США) - 69.50,
2. Маи Михара (Япония) - 65.75,
3. Грейси Голд (США) - 64.87...
8. Серафима Саханович (Россия) - 56.52.
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