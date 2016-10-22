Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при США
Российская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при «Скейт Америка».
Второе место занимают американцы Хэвен Денни - Брендон Фрейзер, тройку замыкают канадцы Жулианне Сегун - Чарли Билодо.
Еще одна российская пара Кристина Астахова - Алексей Рогонов идут на пятом месте.
Турнир в Чикаго «Скейт Америка» является первым, открывшим серию этапов Гран-при нынешнего сезона. Напомним, что серия Гран-при включает 6 этапов, которые проходят в США, Канаде, России, Франции, Китае и Японии.
Первый этап Гран-при
«Скейт Америка»
Чикаго (США)
Пары
Короткая програма
1. Евгения Тарасова - Владимир Морозов (Россия) - 75.24,
2. Хэвен Денни - Брендон Фрейзер (США) - 67.29,
3. Жулианне Сегун - Чарли Билодо (Канада) - 66.49...
5. Кристина Астахова - Алексей Рогонов (Россия) - 64.34.