Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при США

читайте также

Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate America Сегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.

Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при» В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.

Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео) Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.

Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезона Олимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.

Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в Сочи Sovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.

Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео) В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.

Молчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мира Состязания в коронном на протяжении многих лет для отечественных фигуристов виде программы чемпионата мира завершились разочарованием.

Российские пары остались без медалей на чемпионате мира Канадские фигуристки Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали победителями среди спортивных пар на чемпионате мира, который проходил в американском Бостоне.

Владимир Морозов: Откатались на сто процентов, но с головой Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, оценил прокат короткой программы на чемпионате мира в Бостоне.

Другие факторы. Почему наши спортивные пары не в лидерах на чемпионате мира Второй день подряд российские фигуристы сталкиваются на мировом первенстве с судейством, самое мягкое определение для которого – жесткое.

Волосожар и Траньков – третьи после короткой программы на чемпионате мира Россияне Татьяна Волосожар и Максим Траньков занимают третье место после исполнения короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в американском Бостоне.

Волосожар/Траньков и Столбова/Климов выступят на чемпионате мира Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды на чемпионат мира в Бостоне.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов: «Рыжиками» быть привыкли Двукратные бронзовые призеры чемпионата Европы – об «ирландском» цвете волос, кайфе от общения на льду, а еще о том, как нашли друг друга.

И Жулин заплакал. Боброва и Соловьев выиграли бронзу ЧЕ и расстрогали тренера Последний день чемпионата Европы принес российским фигуристам две медали в парном катании и одну в танцах на льду.

Владимир Морозов: Сделали большой шаг вперед, но обидно, что по-прежнему третьи Российский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, оценил прокат произвольной программы на чемпионате Европы в Братиславе.

Волосожар и Траньков стали четырехкратными чемпионами Европы, Тарасова и Морозов выиграли бронзу Двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков выиграла золото чемпионата Европы в Братиславе.

Болливуд и отжиг рыжих. Две российские пары идут на медали чемпионата Европы Татьяна Волосожар и Максим Траньков лидируют после короткой программы в Братиславе, Евгения Тарасова и Владимир Морозов на третьем месте.

Евгения Тарасова/Владимир Морозов: Рады, что эмоционально прокатали программу Бронзовые призеры чемпионата Европы в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов прокомментировали третье место после короткой программы на чемпионате Европы в Братиславе (Словакия).

Волосожар и Траньков лидируют после короткой программы на чемпионате Европы Олимпийские чемпионы Сочи-2014 Татьяна Волосожар и Максим Траньков лидируют после короткой программы на чемпионате Европы, который проходит в Братиславе.