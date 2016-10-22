«Зенит» сыграет в полуфинале клубного чемпионата мира с «Трентино»

Стал известен соперник казанского «Зенита» в полуфинале клубного чемпионата мира. Им стал итальянский клуб «Трентино».

Волейболисты «Трентино» одержали победу над аргентинским УПСН на групповом этапе и вышли в плей-офф турнира. Игра завершилась со счетом 3-0 (26:24, 25:19, 25:23) в пользу итальянской команды. «Трентино» набрал 9 очков и вышел в полуфинал с первого места в группе.

Матч между «Трентино» и «Зенитом» состоится в субботу, во втором полуфинале сыграют аргентинский «Боливар» и бразильский клуб «Сада Крузейро».