24 октября France Football объявит 30 претендентов на «Золотой мяч»
Журнал France Football опубликует список из 30 претендентов на награду «Золотой мяч» 24 октября, сообщает официальный сайт издания.
Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию.
По новым правилам в голосовании будут принимать участие 30 футболистов, ранее было 23 игрока. Промежуточный этап голосования - объявление трех лучших - будет отменен.
France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически