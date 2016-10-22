Александр Бубнов: Без Промеса и Зе Луиша атакующий потенциал «Спартака» снизится в разы

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11 тура РФПЛ «Урал» - «Спартак».

- Если «Спартак» останется разом без Промеса и Зе Луиша, атакующий потенциал снизится в разы. В свою очередь, «Уралу», проведшему в целом неплохой матч против «Зенита», нужно добирать, но забивают екатеринбуржцы мало. Прогноз - 0:0, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч «Урал» - «Спартак» состоится сегодня в 17:00 (мск) в Екатеринбурге. После десяти туров красно-белые лидирует в чемпионате России с 22 очками. «Урал» занимает десятое место, в активе команды 9 баллов.