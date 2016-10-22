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Шарапова проведет выставочный матч против Мугурусы в декабре

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Российская теннисистка Мария Шарапова, отбывающая дисквалификацию за употребление мельдония, проведет выставочный матч в декабре, сообщает universodeportivo.mx. 

Соперницей россиянки будет победительница Открытого чемпионата Франции 2016 года испанка Габринье Мугуруса. Матч состоится в Мадриде в декабре. 

Отмечается, что выставочный матч пройдет в формате «Битва покрытий», на корте будет присутствовать и грунт, и трава. 

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение сократить дисквалификацию российской теннисистки Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до одного года и трех месяцев. 

Международная федерация тенниса (ITF) 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

После решения об отстранении спортсменка подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд, требуя сократить срок наказания. Россиянка не выходила на корт с конца января после поражения от американки Серены Уильямс в четвертьфинале Australian Open. За это время она опустилась в рейтинге WTA с четвертого места на 91-е.    

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