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Владислав Радимов: Ошибки Лодыгина? В футболе все ошибаются

Источник:  «Известия»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своим мнением об игре вратаря Юрия Лодыгина за основную команду сине-бело-голубых. 

20 октября «Зенит» обыграл на выезде ирландский «Дандолк» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1). Ошибка Лодыгина в этой встрече привела к пропущенному голу. 

- В футболе часто случается так, что игроки допускают ошибки, и это абсолютно нормально, - сказал «Известиям» Радимов. - Во многом именно поэтому этот вид спорта настолько интересен. Вот, например, мне бы никто никогда не позвонил и не спросил бы моего мнения, если бы все играли в футбол идеально, не допуская ошибок. Судить о качестве игры Юрия Лодыгина должен исключительно тренерский штаб «Зенита», и, уверен, они разберутся в этом. А что касается того негативного фона, который сложился вокруг Лодыгина в прессе, то я его не разделяю. Повторюсь, в футболе все допускают ошибки. Но нужно относиться к этому с пониманием. «Зенит» - популярный клуб, который всегда будут обсуждать. Любое движение, любая ошибка каждого из игроков петербургского клуба не будет упущена футбольной общественностью. Ничего удивительного в этом не вижу. 

В текущем сезоне 26-летний Лодыгин провел за «Зенит» в чемпионате России семь матчей, в четырех из них не пропустил. 

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