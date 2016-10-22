Владислав Радимов: Ошибки Лодыгина? В футболе все ошибаются

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился своим мнением об игре вратаря Юрия Лодыгина за основную команду сине-бело-голубых.

20 октября «Зенит» обыграл на выезде ирландский «Дандолк» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы (2:1). Ошибка Лодыгина в этой встрече привела к пропущенному голу.

- В футболе часто случается так, что игроки допускают ошибки, и это абсолютно нормально, - сказал «Известиям» Радимов. - Во многом именно поэтому этот вид спорта настолько интересен. Вот, например, мне бы никто никогда не позвонил и не спросил бы моего мнения, если бы все играли в футбол идеально, не допуская ошибок. Судить о качестве игры Юрия Лодыгина должен исключительно тренерский штаб «Зенита», и, уверен, они разберутся в этом. А что касается того негативного фона, который сложился вокруг Лодыгина в прессе, то я его не разделяю. Повторюсь, в футболе все допускают ошибки. Но нужно относиться к этому с пониманием. «Зенит» - популярный клуб, который всегда будут обсуждать. Любое движение, любая ошибка каждого из игроков петербургского клуба не будет упущена футбольной общественностью. Ничего удивительного в этом не вижу.

В текущем сезоне 26-летний Лодыгин провел за «Зенит» в чемпионате России семь матчей, в четырех из них не пропустил.