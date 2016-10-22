Виктор Немков: Бой с Веем был несложным, даже особо не устал

Российский боец Виктор Немков поделился впечатлениями от поединка с Атиллой Веем на турнире М-1 Challenge 71.

- Хотелось выиграть бой досрочно, но соперник опытный, его тяжело поймать на болевые или удушающие приемы. Слава богу, что уверенно выиграл.



- Насколько бой получился сложным? Со стороны показалось, что вы полностью его контролировали.

- Бой был несложным, контролировал его от начала до конца, даже особо не устал. Никуда не гнал, не спешил.



- При этом соперник попытался вас поймать на удушающий прием в третьем раунде.

- Можно было легко уйти, на время посмотрел, там оставалось 30 секунд, и подумал - полежу. И пролежал, на исход боя это никак не повлияло, я ни одного удара не пропустил.



- Сколько планируете отдыхать после боя?

- Мы сразу поедем на сбор, мои друзья по команде скоро будут выступать, у них в декабре бои. Надо ехать и помогать им готовиться. Если предложат трехраундовый бой - можно драться в любое время. Если чемпионский поединок - надо по-другому готовиться. Будем смотреть предложения, - передает слова Немкова корреспондент Spb.Sovsport.ru.

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Напомним, российский боец Виктор Немков выиграл у словака Атиллы Вея схватку на турнире M-1 Challenge 71 в весовой категории до 93 килограммов.

Поединок продолжался три раунда, судьи отдали предпочтение Виктору Немкову во всех отрезках боя. После этой победы на счету 29-летнего Виктора Немкова 24 выигранных боя из 30 проведенных.

Ранее на турнире Штефан Пютц победил Маркуса Винициуса, Александр Бутенко выиграл у Рубенилтона Перейры, Сергей Романов и Павел Витрук одержали победы над Карлосом Перейрой и Виталием Бранчуком соответственно.

Турнир M-1 Challenge 71 прошел 21 октября в Петербурге. Бои M-1 Challenge 72 состоятся 18 ноября в Москве.