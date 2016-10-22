Дрогба оштрафован за отказ выйти на поле в матче MLS
MLS наложила денежный штраф на бывшего форварда «Челси» Дидье Дрогба за отказ сыграть матч за его нынешний клуб «Монреаль Импэкт».
Дрогба не был включен в заявку своей команды на
матч регулярного чемпионата MLS против «Торонто» (2:2). Сообщается, что
Дидье сам попросил главного тренера Мауро Бьелло не включать его в заявку,
узнав, что тот не собирается использовать ивуарийца в стартовом составе.
Также появилась информация о том, что бывший нападающий «Челси» может уйти из «Монреаль Импэкт», однако президент клуба дал понять, что конфликтная ситуация разрешена. В нынешнем сезоне Дрогба принял участие в 22 матчах MLS, забил 10 мячей и отдал 2 результативные передачи.
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