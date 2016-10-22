Джузеппе Маротта: «Ювентус» готов к переговорам с «Зенитом» по трансферу Витселя

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю.

- Витсель летом может стать свободным агентом. Если «Зенит» готов начать переговоры в январе, мы обсудим его трансфер. Если нет - подождем до лета, - цитирует Маротту Rai Sport.

Ранее «Ювентус» предложил «Зениту» 5 млн евро за переход Витселя в январе. Сам футболист не раз заявлял, что хочет уехать из России и поиграть в Италии.

Напомним, СМИ сообщали, что 31 августа Витсель находился в Турине, где проходил медицинское обследование и должен был подписать контракт с «Ювентусом», но переход в итоге не состоялся. Сначала сообщалось, что трансфер заблокировал Мирча Луческу, однако главный тренер «Зенита» опроверг это сообщение, заявив, что клуб не успел оформить переход другого игрока.

В сезоне-2016/17 27-летний футболист провел 12 матчей, забил один гол, отдал одну передачу и получил две желтые карточки.