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Дмитрий Бородин: Если бы я оказался на месте Луческу – поставил бы в ворота Бабурина

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Бывший голкипер «Зенита» Дмитрий Бородин поделился мнением о возможном переходе Александра Селихова в петербургский клуб и об игре вратаря второй команды Егора Бабурина.

- «Зенит» сейчас гранд российского футбола, да и по европейским меркам - хорошая, конкурентоспособная команда. Для Селихова это хорошая возможность показать себя. В случае, если он присоединится к сине-бело-голубым и тренер будет ему доверять - почему нет? Я бы с удовольствием посмотрел на него в воротах «Зенита».

Однако, если бы я оказался на месте Луческу - поставил бы в ворота Бабурина. Я видел его последние игры в ФНЛ, знаю, что его привлекают к тренировкам с первой командой. Возможно, румынский специалист посмотрит на его работу и обратит на Егора внимание. Я не удивлюсь, если Бабурин в ближайшее время появится в воротах сине-бело-голубых, - сказал Бородин в интервью Радио «Зенит».

Напомним, 16 октября Нобель Арустамян заявил, что «Зенит» близок к приобретению голкипера «Амкара» Александра Селихова. Позже СМИ сообщили об интересе со стороны «Лацио». В сезоне 2016/17 22-летний вратарь провел семь матчей из десяти в РФПЛ на ноль, а всего пропустил пять мячей.

Бабурин в нынешнем сезоне принял участие в 17 играх за «Зенит-2» в ФНЛ, в шести встречах отстоял на ноль, пропустив всего 18 мячей.

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