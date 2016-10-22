Лукас Браун отказался от боя с Владимиром Кличко из-за низкого гонорара

Австралийского тяжеловеса Лукаса Брауна не устроил предложенный гонорар за бой с экс-чемпионом мира Владимиром Кличко.

37-летнему Брауну был предложен 1 миллион долларов США за поединок с 40-летним украинцем 10 декабря. Предполагалось, что на кону в этом бою может стоять чемпионский пояс по версии WBA, ранее принадлежавший Тайсону Фьюри.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко сразится в указанную дату с чемпионом мира IBF британцем Энтони Джошуа, но переговоры об организации этого поединка также зашли в тупик.

Минувшей весной Лукас Браун нокаутировал в грозном Руслана Чагаева и стал обладателем временного титула WBA. Впоследствии австралиец был уличен в применении запрещенного препарата.



