«Луч-Энергия» нанес поражение «Химкам»
Футболисты «Луча-Энергии» нанесли поражение «Химкам» в матче 18-го тура первенства ФНЛ.
Забитыми мячами в составе дальневосточников отметились Иван Столбовой и Антон Пискунов, отличившийся в уже добавленное арбитром ко второму тайму время.
«Луч-Энергия», испытывавший в начале сезона финансовые трудности, поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Химки» идут на 13-м месте.
Матч
Луч-Энергия - Химки - 2:0 (0:0)
Голы
Столбовой 83 (1:0). Пискунов 90 (2:0).
Состав
Луч-Энергия: Гаврилов, Грицаенко, Попов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Килин, Носов (Минич, 66), Гриднев (Машнев, 81), Гордиенко (Кашкавал, 88), Михалёв (Столбовой, 71)
Химки: Исупов, Шумских, Чернышов И., Тюнин, Заика, Казаев, Губерац (Гащенков, 65), Лапин, Дворников (Ахба, 77), Сикорски (Петрусев, 72), Галешич (Широков, 88)
Предупреждения:
Гриднев, 69 - Тюнин, 39; Лапин, 60
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
22 октября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция