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«Луч-Энергия» нанес поражение «Химкам»

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Футболисты «Луча-Энергии» нанесли поражение «Химкам» в матче 18-го тура первенства ФНЛ.

Забитыми мячами в составе дальневосточников отметились Иван Столбовой и Антон Пискунов, отличившийся в уже добавленное арбитром ко второму тайму время. 

«Луч-Энергия», испытывавший в начале сезона финансовые трудности, поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Химки» идут на 13-м месте.

Матч

Луч-Энергия - Химки - 2:0 (0:0)

Голы

Столбовой 83 (1:0). Пискунов 90 (2:0).

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Грицаенко, Попов, Пискунов, Насадюк, Коломыц, Килин, Носов (Минич, 66), Гриднев (Машнев, 81), Гордиенко (Кашкавал, 88), Михалёв (Столбовой, 71)

Химки: Исупов, Шумских, Чернышов И., Тюнин, Заика, Казаев, Губерац (Гащенков, 65), Лапин, Дворников (Ахба, 77), Сикорски (Петрусев, 72), Галешич (Широков, 88)

Предупреждения:

Гриднев, 69 - Тюнин, 39; Лапин, 60

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

22 октября 09:00, Динамо, Онлайн-трансляция


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