День в истории. Веллитону - 30!

Сегодня исполняется 30 лет нападающему турецкого «Кайсериспора» Веллитону, ранее выступавшему за московский «Спартак».

Веллитон защищал цвета красно-белых с июля 2007-го года, когда форвард за 6 миллионов евро был куплен у бразильского «Гояса».

Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России – в 2009-м (21 гол) и 2010-м (19 голов) годах.

Также в составе «Спартака» Веллитон дважды становился серебряным призером чемпионата страны – в 2007-м и 2009-м годах.

Нападающий покинул российский клуб в 2014 году.

