Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь- : -Анжи
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Урал- : -Спартак
Футбол  Зенит-2- : -Кубань
Футбол  Уфа- : -Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Станислав Черчесов: Талисману ЧМ-2018 дали хорошее имя, хотя тигр как зверь нравится мне больше

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Если брать тигра и волка как зверя самого по себе, то мне тигр нравится больше. Но в этой ситуации волк смышлено выглядел, поэтому неудивительно, что зрители выбрали именно его. Как говорится, глас народа – глас божий, поэтому с удовольствием принял этот выбор и рад, что такой мультзверь будет представлять нас. Волк будет не только членом команды, но и одним из главных членов чемпионата мира. Он будет не только с нами, но и со всеми командами, поэтому ему в этом плане повезло.

И имя соответствует тому, что видели в презентации. Имя хорошее, прямо в точку. Много футболистов в мире, которые соответствуют этому имени, но и последний матч (Россия — Коста-Рика, 3:4 в Краснодаре - прим. ред.) показал, что мы тоже можем забивать много, - рассказал Черчесов.

Напомним, талисман чемпионата мира-2018 был выбран вчера из трех оставшихся вариантов. В финальном голосовании волк, которому дали имя Забивака, опередил кота и тигра.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России провела уже три матча. Команда сыграла вничью с турками, переиграла сборную Ганы и уступила Коста-Рике.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Охота на волков. Репортаж из «Останкино», как волка выбирали талисманом ЧМ-2018Охота на волков. Репортаж из «Останкино», как волка выбирали талисманом ЧМ-2018Корреспондент «Советского спорта» сходил на съемки шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, а потом заглянул и на «Матч ТВ».Виталий Мутко: В голосовании за талисман ЧМ-2018 ничего предрешено не было. Все было честноВице-премьер России, президент РФС и руководитель оргкомитета ЧМ-2018 в России Виталий Мутко отверг предположения, что голосование за талисман ЧМ-2018 было предрешено.Все хоккеисты московского «Динамо» голосовали за Волка при выборе талисмана ЧМ-2018 по футболуВсе хоккеисты московского «Динамо» проголосовали за Волка во время выбора талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года и рады, что именно он будет представлен на турнире.Роналдо: Волк Забивака надолго запомнится болельщикам всего мираБывший нападающий сборной Бразилии по футболу Роналдо считает, что официальный талисман чемпионата мира 2018 года по футболу Волк Забивака надолго запомнится болельщикам во всем мире.Виталий Мутко: Вы подтруниваете над сборной, но у нас неплохая командаВице-премьер правительства РФ, курирующий спорт, молодежную политику и туризм, а также президент РФС Виталий Мутко считает, что через одну-две игры мы увидим прообраз сборной России по футболу, которая выступит на домашнем чемпионате мира 2018 года.Виталий Мутко: Я голосовал за волка. Забивака - хорошее имяВице-премьер России, президент РФС и председатель оргкомитета ЧМ-2018 Виталий Мутко прокомментировал выбор талисмана. Напомним, им стал волк Забивака.Волка, который стал официальным талисманом ЧМ-2018, назвали ЗабивакойВолк, который стал победителем общероссийского голосования по выбору официального талисмана чемпионата мира по футболу-2018 в России, получил имя Забивака.Волк выбран официальным талисманом чемпионата мира-2018 в РоссииВ ходе общероссийского голосования Волк был выбран официальным талисманом чемпионата мира по футболу-2018, который состоится в России.Ляйсан Утяшева стала послом ЧМ-2018Российская гимнастка и телеведущая, чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева стала федеральным послом чемпионата мира по футболу 2018 года. Напомним, что турнир пройдет в России.Жулиано вызван в сборную БразилииТренерский штаб сборной Бразилии назвал состав команды на ближайшие матчи квалификации ЧМ-2018. В числе вызванных есть полузащитник «Зенита» Жулиано.Медведев поручил Мутко подготовку и проведение ЧМ-2018Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами, сообщает официальный сайт правительства.Студентов призовут отмывать стадион на Крестовском острове от плесени и строительной пылиГлава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов сообщил, что студентов и волонтеров могут привлечь к работе по приведению стадиона на Крестовском острове в надлежащий вид по завершению строительства.Сегодня будет представлен талисман чемпионата мира по футболу-2018 (фото)Сегодня будет представлен талисман чемпионата мира по футболу-2018 (фото)Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года будет объявлен сегодня вечером в ходе программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.Алексей Смертин: У меня симпатии к волку, как к кандидату-талисману ЧМ-2018Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал о том, какому талисману ЧМ-2018 симпатизирует.Диего Карлос: К ЧМ-2018 в России не будет проблем с расизмомПолузащитник «Уфы» Диего Карлос считает, что Россия справится с проблемой расизма к чемпионату мира 2018 года.Алексей Сорокин: В назначении Мутко вице-премьером вижу только преимущества для оргкомитета «Россия-2018»Генеральный директор организационного комитета «Россия-2018» Алексей Сорокин считает, что назначение Виталия Мутко на должность вице-премьера положительно скажется на подготовке к чемпионату мира в России.Александр Мостовой: Рейтинг ФИФА скажется на репутации нашего футболаЭкс-полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал 53-е место национальной сборной в рейтинге ФИФА.Вячеслав Колосков: Рейтинг ФИФА – это пустышка, которая ничего не значитПочетный президент РФС Вячеслав Колосков призвал не обращать внимания на рейтинг сборных ФИФА.Девушка дня. Модель, которая хотела бы стать музой ЧМ-2018Девушка дня. Модель, которая хотела бы стать музой ЧМ-2018Сборная России опустилась на 53-е место в рейтинге ФИФАСборная России опустилась на 53-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает официальный сайт организации.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Станислав Черчесов
Станислав Черчесоввсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018