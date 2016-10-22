Станислав Черчесов: Талисману ЧМ-2018 дали хорошее имя, хотя тигр как зверь нравится мне больше

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал выбор талисмана чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Если брать тигра и волка как зверя самого по себе, то мне тигр нравится больше. Но в этой ситуации волк смышлено выглядел, поэтому неудивительно, что зрители выбрали именно его. Как говорится, глас народа – глас божий, поэтому с удовольствием принял этот выбор и рад, что такой мультзверь будет представлять нас. Волк будет не только членом команды, но и одним из главных членов чемпионата мира. Он будет не только с нами, но и со всеми командами, поэтому ему в этом плане повезло.



И имя соответствует тому, что видели в презентации. Имя хорошее, прямо в точку. Много футболистов в мире, которые соответствуют этому имени, но и последний матч (Россия — Коста-Рика, 3:4 в Краснодаре - прим. ред.) показал, что мы тоже можем забивать много, - рассказал Черчесов.

Напомним, талисман чемпионата мира-2018 был выбран вчера из трех оставшихся вариантов. В финальном голосовании волк, которому дали имя Забивака, опередил кота и тигра.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России провела уже три матча. Команда сыграла вничью с турками, переиграла сборную Ганы и уступила Коста-Рике.

