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Дмитрий Лоськов: Хотел бы возглавить «Локомотив» в будущем

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что в будущем хотел бы возглавить клуб.

 - Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Само собой хочу возглавить клуб. Но к этому еще нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно окунуться. Быть футболистом и тренером – это совсем разные вещи. Нужно понять, как все выстраивается, - цитирует Лоськова «Чемпионат».

Напомним, что Лоськов пришел в команду вместе с главным тренером Юрием Семиным. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России. Завтра «Локомотиву» предстоит провести матч с ЦСКА в рамках 11-го тура РФПЛ.  

Матч

Локомотив - ЦСКА

Место и дата

23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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