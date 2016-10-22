Дмитрий Лоськов: Хотел бы возглавить «Локомотив» в будущем

Помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что в будущем хотел бы возглавить клуб.

- Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Само собой хочу возглавить клуб. Но к этому еще нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно окунуться. Быть футболистом и тренером – это совсем разные вещи. Нужно понять, как все выстраивается, - цитирует Лоськова «Чемпионат».

Напомним, что Лоськов пришел в команду вместе с главным тренером Юрием Семиным. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России. Завтра «Локомотиву» предстоит провести матч с ЦСКА в рамках 11-го тура РФПЛ.