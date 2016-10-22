Дмитрий Лоськов: Хотел бы возглавить «Локомотив» в будущем
Помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что в будущем хотел бы возглавить клуб.
- Плох тот
солдат, который не мечтает стать генералом. Само собой хочу возглавить клуб. Но к этому
еще нужно подойти, нужно время. Поэтому я и начал с помощника. Были предложения
сразу стать главным тренером во второй лиге, меня звали. Но я эти предложения
даже не рассматривал, потому что сначала в этот процесс управления нужно
окунуться. Быть футболистом и тренером – это совсем разные вещи. Нужно понять,
как все выстраивается, - цитирует Лоськова «Чемпионат».
Напомним, что Лоськов пришел в команду вместе с главным тренером Юрием Семиным. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России. Завтра «Локомотиву» предстоит провести матч с ЦСКА в рамках 11-го тура РФПЛ.
Матч
Место и дата
23 октября 16:30, Локомотив, Текстовая трансляция