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Шлеменко нокаутировал Гроува во втором раунде

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко одержал победу техническим нокаутом над американцем Кендаллом Гроувом в первом поединке после своей дисквалификации.

Шлеменко в начале боя был агрессивнее. Он сбил противника с ног, но не смог завершить поединок сразу. После этого россиянин попытался выполнить удушающий прием.

Во второй половине раунда Гроув нанес несколько тяжелых, акцентированных ударов, заставив Шлеменко отступать и защищаться. Второй раунд начался в высоком ритме, Шлеменко точно попал по корпусу и Гроув упал на пол. Александр нанес несколько добивающих ударов и рефери Джон Маккарти остановил бой.

«Спасибо всем, ребята. А еще хочу сказать: Мелвин Манхуф, я готов, жду тебя», — заявил россиянин после поединка.

В феврале 2015 года Шлеменко нокаутировал голландца Манхуфа, однако бой был признан несостоявшимся после того, как стали известны результаты российского бойца на допинг: в его организме был обнаружен повышенный уровень тестостерона.

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