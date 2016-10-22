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Сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата мира в миксте

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сборная России по керлингу обыграла команду Южной Кореи со счетом 5:2 и вышла в финал чемпионата мира в миксте.

Чемпионат мира по керлингу проходит в Казани с 14 по 22 октября. В состав сборной России входят скип Александр Крушельницкий, а также Даниил Горячев, Анастасия Брызгалова и Мария Дуюнова.

В финале, который состоится сегодня в 14:00, сборная России сыграет со Швецией.  

Керлинг 

Чемпионат мира в миксте 

Казань, Россия 

Полуфинал 

Россия - Южная Корея - 5:2 

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