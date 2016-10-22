Дмитрий Лоськов: «Локомотиву» нужна психология победителя

Помощник главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов рассказал о проблемах команды в этом сезоне.

- Где-то сказывается невезение, не могу иначе объяснить. В нескольких матчах, в которых мы уступили по счёту, по игре мы не должны были проигрывать. Не реализовали все моменты, пропустили обидные мячи. Когда очков мало, раздаётся критика, в ней порой опрометчивые выводы. Мы все прекрасно понимаем, знаем, над чем работать. Наш штаб и игроки – опытный коллектив. Мы в футболе кое-что повидали, выходили из разных ситуаций. Надо уходить от негативной психологии. А чтобы это сделать, нужно выиграть. Одна победа – и, я уверен, всё поменяется кардинально. Нам нужна психология победителя, - цитирует Лоськова «Чемпионат».

Напомним, что Лоськов пришел в команду вместе с главным тренером Юрием Семиным. После десяти туров железнодорожники занимают 12-е место в чемпионате России. Завтра «Локомотиву» предстоит провести матч с ЦСКА в рамках 11-го тура РФПЛ.