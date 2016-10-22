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«Зенит» – 15-й в рейтинге клубов УЕФА, ЦСКА – 48-й, «Спартак» – 98-й

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.

Лидирует по-прежнему мадридский «Реал» со 150 очками, на 12 и 14 очков от команды Зинедина Зидана отстают «Бавария» и «Барселона». Среди российских клубов наиболее высокую позицию занимает «Зенит», который расположился на 15-й строчке рейтинга с 78 очками.

Также в топ-100 находятся еще семь команд из России:

41 место. «Рубин» (43 очка)
48. ЦСКА (37)
57. «Анжи» (30)
65. «Краснодар» (27)
69. «Динамо» (26)
92. «Локомотив» (19)
98. «Спартак» (17).

Клубный коэффициент представляет собой сумму всех набранных очков за последние пять лет и 20% от коэффициента ассоциации за аналогичный период.

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