«Зенит» – 15-й в рейтинге клубов УЕФА, ЦСКА – 48-й, «Спартак» – 98-й

УЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.

Лидирует по-прежнему мадридский «Реал» со 150 очками, на 12 и 14 очков от команды Зинедина Зидана отстают «Бавария» и «Барселона». Среди российских клубов наиболее высокую позицию занимает «Зенит», который расположился на 15-й строчке рейтинга с 78 очками.

Также в топ-100 находятся еще семь команд из России:

41 место. «Рубин» (43 очка)

48. ЦСКА (37)

57. «Анжи» (30)

65. «Краснодар» (27)

69. «Динамо» (26)

92. «Локомотив» (19)

98. «Спартак» (17).

Клубный коэффициент представляет собой сумму всех набранных очков за последние пять лет и 20% от коэффициента ассоциации за аналогичный период.