«Зенит» – 15-й в рейтинге клубов УЕФА, ЦСКА – 48-й, «Спартак» – 98-й
УЕФА представил обновленный рейтинг европейских клубов.
Лидирует по-прежнему мадридский «Реал» со 150 очками, на 12 и 14 очков от команды Зинедина Зидана отстают «Бавария» и «Барселона». Среди российских клубов наиболее высокую позицию занимает «Зенит», который расположился на 15-й строчке рейтинга с 78 очками.
Также в топ-100 находятся еще семь команд из России:
41 место. «Рубин» (43 очка)
48. ЦСКА (37)
57. «Анжи» (30)
65. «Краснодар» (27)
69. «Динамо» (26)
92. «Локомотив» (19)
98. «Спартак» (17).
Клубный коэффициент представляет собой сумму всех набранных очков за последние пять лет и 20% от коэффициента ассоциации за аналогичный период.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически