Павел Колобков: Оцениваю работу Федерации тенниса России как хорошую

Министр спорта РФ Павел Колобков оценил работу Федерации тенниса России (ФТР).

- Хочу отметить системно работу Федерации тенниса России (за отчетный период). Благодарю и попечительский совет за помощь в работе федерации. Оцениваю работу федерации как хорошую. У нас хорошее взаимодействие с федерацией, это очень хороший пример сотрудничества с Минспортом. Нам предстоит пройти еще очень долгий путь. На основании концепции развития тенниса в России до 2030 года нужно будет принять программу развития тенниса на ближайшие четыре года, - сказал Колобков.

В субботу в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФТР, в ходе которой была утверждена стратегия развития тенниса до 2030 года.