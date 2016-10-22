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Павел Колобков: Оцениваю работу Федерации тенниса России как хорошую

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков оценил работу Федерации тенниса России (ФТР).

- Хочу отметить системно работу Федерации тенниса России (за отчетный период). Благодарю и попечительский совет за помощь в работе федерации. Оцениваю работу федерации как хорошую. У нас хорошее взаимодействие с федерацией, это очень хороший пример сотрудничества с Минспортом. Нам предстоит пройти еще очень долгий путь. На основании концепции развития тенниса в России до 2030 года нужно будет принять программу развития тенниса на ближайшие четыре года, - сказал Колобков. 

В субботу в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФТР, в ходе которой была утверждена стратегия развития тенниса до 2030 года. 

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