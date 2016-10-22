Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

Сегодня Шамиль Тарпищев был переизбран на должность президента Федерации тенниса России.

Сегодня в Москве проходит отчетно-выборная конференция ФТР, в ходе которой было принято решение о продлении полномочий Тарпищева на четыре года.

Также была единогласно утверждена программа развития тенниса в стране до 2030 года.

- Текст концепции был направлен в Минспорт РФ на согласование. Проект концепции уже одобрен министерством спорта. Концепция определяет основные принципы и направления деятельности федерации до 2030 года. В частности, это массовый спорт, пляжный теннис, теннис на колясках, теннис высших достижений, предотвращение допинга в теннисе, создание спортивной инфраструктуры, - цитирует Шамиля Тарпищева агентство «Р-Спорт».



