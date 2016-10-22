Сергей Федоров: Ничушкин не должен становиться для ЦСКА вторым Радуловым

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказал об адаптации в команде и в КХЛ нападающего Валерия Ничушкина.

- Стать новым Радуловым Валера, конечно, не должен. Он должен стать тем Валерием Ничушкиным, которого мы помним по игре в России и в НХЛ. Даже не так: он должен стать еще лучше, а сравнивать его с Радуловым не совсем правильно.

Критика всегда бывает, слова главного тренера – это абсолютно рабочая критика, направленная на то, чтобы подхлестнуть игрока к более детальному и серьезному подходу, помочь ему в плане адаптации.

Ничушкин проходит сложный процесс, все-таки для Валеры после НХЛ все другое: площадка, коллектив, требования, где-то и тактика. Тем не менее мы видим прогресс, и очень рады этому прогрессу. Ничушкин - очень трудолюбивый, трудоспособный, очень хороший игрок для нашего клуба. Мы рады, что заключили с ним соглашение, - заявил Федоров.

Напомним, перед началом сезона в НХЛ Валерий Ничушкин покинул «Даллас» и подписал контракт с ЦСКА.

В 13 проведенных матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 он набрал 10 очков (4+6).