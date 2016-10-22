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Сергей Федоров: Ничушкин не должен становиться для ЦСКА вторым Радуловым

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров рассказал об адаптации в команде и в КХЛ нападающего Валерия Ничушкина. 

- Стать новым Радуловым Валера, конечно, не должен. Он должен стать тем Валерием Ничушкиным, которого мы помним по игре в России и в НХЛ. Даже не так: он должен стать еще лучше, а сравнивать его с Радуловым не совсем правильно.

Критика всегда бывает, слова главного тренера – это абсолютно рабочая критика, направленная на то, чтобы подхлестнуть игрока к более детальному и серьезному подходу, помочь ему в плане адаптации.

Ничушкин проходит сложный процесс, все-таки для Валеры после НХЛ все другое: площадка, коллектив, требования, где-то и тактика. Тем не менее мы видим прогресс, и очень рады этому прогрессу. Ничушкин - очень трудолюбивый, трудоспособный, очень хороший игрок для нашего клуба. Мы рады, что заключили с ним соглашение, - заявил Федоров.

Напомним, перед началом сезона в НХЛ Валерий Ничушкин покинул «Даллас» и подписал контракт с ЦСКА.

В 13 проведенных матчах регулярного чемпионата КХЛ-2016/17 он набрал 10 очков (4+6).

Матч

Металлург Нк - ЦСКА - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Перерыв

Голы:

Земченко (Дьяков), 12:28 (1:0).

Место и дата

22 октября 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция


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