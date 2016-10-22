Рашит Давыдов: Наконец-то мы дождались, что Коскинен набрал хорошие кондиции. Он сыграет с «Авангардом»

Тренер вратарей СКА Рашит Давыдов поделился мнением об игре Микко Коскинена и Игоря Шестеркина, а также рассказал об ожиданиях от матча с «Авангардом».

- Как оцените готовность вратарей?

- Наконец-то мы дождались, что Микко набрал хорошие кондиции. Потерпели, подождали, и он встал в «рамку» и играет свою серию. Слава богу, он действует так, как мы от него ждем. Микко провел хорошие игры, и с «Авангардом» тоже сыграет он. Нам всем предстоит своеобразный тест, в Омске хорошая команда, дома играет сильно. Конечно, будет очень интересный матч.

- Как удается сохранять баланс между равнозначными вратарями?

- Ведется повседневная обычная работа. Мы стараемся держать их в тонусе, Женька Иванников тоже работает по этой же программе. Вратари должны находиться в тонусе: сейчас играет один, потом – другой. Согласен с тем, что Шестеркин в этом году сделал шаг вперед. Раньше он был чисто вторым вратарем, а сейчас смог выдержать эту нагрузку и показать, что может играть несколько игр подряд на высоком уровне. Это очень хорошо для команды.

- В чем главная опасность «Авангарда»?

- Особенных рекомендаций, наверное, нет. Мы всегда акцентируем внимание на одних и тех же вещах. По большому счету, все команды сейчас играют агрессивно, оказывают давление на ворота: броски, добивания, скрининг, - приводит слова Давыдова официальный сайт СКА.

Напомним, в сезоне 2016/17 Коскинен принял участие в восьми матчах и один раз отстоял на ноль. На счету Шестеркина 16 игр, в пяти из которых он оформил шатаут. Коэффициент надежности финского голкипера составляет 1,61, российского вратаря – 1,57.

Матч «Авангард» - СКА пройдет 22 октября в Омске и начнется в 14:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После 24 матчей в турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка занимают первое место, имея в активе 59 очков. «Авангард» на Востоке идет вторым с 42 очками.