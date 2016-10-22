Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Урал- : -Спартак
Футбол  Зенит-20 : 2Кубань
Футбол  Уфа- : -Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рашит Давыдов: Наконец-то мы дождались, что Коскинен набрал хорошие кондиции. Он сыграет с «Авангардом»

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренер вратарей СКА Рашит Давыдов поделился мнением об игре Микко Коскинена и Игоря Шестеркина, а также рассказал об ожиданиях от матча с «Авангардом».

- Как оцените готовность вратарей?
- Наконец-то мы дождались, что Микко набрал хорошие кондиции. Потерпели, подождали, и он встал в «рамку» и играет свою серию. Слава богу, он действует так, как мы от него ждем. Микко провел хорошие игры, и с «Авангардом» тоже сыграет он. Нам всем предстоит своеобразный тест, в Омске хорошая команда, дома играет сильно. Конечно, будет очень интересный матч.

- Как удается сохранять баланс между равнозначными вратарями?
- Ведется повседневная обычная работа. Мы стараемся держать их в тонусе, Женька Иванников тоже работает по этой же программе. Вратари должны находиться в тонусе: сейчас играет один, потом – другой. Согласен с тем, что Шестеркин в этом году сделал шаг вперед. Раньше он был чисто вторым вратарем, а сейчас смог выдержать эту нагрузку и показать, что может играть несколько игр подряд на высоком уровне. Это очень хорошо для команды.

- В чем главная опасность «Авангарда»?
- Особенных рекомендаций, наверное, нет. Мы всегда акцентируем внимание на одних и тех же вещах. По большому счету, все команды сейчас играют агрессивно, оказывают давление на ворота: броски, добивания, скрининг, - приводит слова Давыдова официальный сайт СКА.

Напомним, в сезоне 2016/17 Коскинен принял участие в восьми матчах и один раз отстоял на ноль. На счету Шестеркина 16 игр, в пяти из которых он оформил шатаут. Коэффициент надежности финского голкипера составляет 1,61, российского вратаря – 1,57.

Матч «Авангард» - СКА пройдет 22 октября в Омске и начнется в 14:00, Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию встречи.

После 24 матчей в турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка занимают первое место, имея в активе 59 очков. «Авангард» на Востоке идет вторым с 42 очками.

Матч

Авангард - СКА

Место и дата

22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
КХЛ оштрафовала Дадонова за нарушение в матче с «Металлургом» НкСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата между СКА и новокузнецким «Металлургом» (6:0).Александр Юдин: Подбор игроков у СКА всегда был шикарный, а сейчас пришел шикарный тренерБывший защитник СКА Александр Юдин поделился впечатлениями от игры петербуржцев в регулярном чемпионате КХЛ.Вячеслав Войнов: В СКА никто не смотрит на статистику, настраиваемся на каждую игру одинаковоЗащитник СКА Вячеслав Войнов поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).Чем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛЧем Квартальнов хуже Знарка? Сравниваем двух армейских лидеров КХЛОбозреватель «Советского спорта» анализирует силу СКА и ЦСКА через призму их матчей в Новосибирске.Евгений Медведев: Если мы будем играть строго и без удалений, то можем дать бой СКАКапитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал игру своей команды в матче с «Северсталью».Федор Канарейкин: Надо правильно подойти к игре с ПетербургомГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от матча с «Северсталью».Владимир Соботка: Не важно, кто забивает, главное - наша победаНападающий «Авангарда» Владимир Соботка прокомментировал победу «ястребов» в регулярного чемпионата КХЛ над «Северсталью».Сергей Бердников: СКА не выиграл у «Сибири» в основное время и на «Кузне» так отыгралсяГлавный тренер «Металлурга» (Новокузнецк) Сергей Бердников поделился впечатлениями от домашнего матча регулярного матча КХЛ против СКА (0:6).Защитник «Кузни» Лямкин: Могли зацепиться в первом периоде, но СКА есть СКАЗащитник «Металлурга» (Новокузнецк) Никита Лямкин подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:6).Вадим Шипачев: «Кузня» быстро двигается, ей чуть не повезлоНападающий СКА Вадим Шипачев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).Дубль Соботки помог «Авангарду» обыграть «Северсталь»«Авангард» дома взял верх над «Северсталью» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.Олег Знарок: Тройку Гусев – Прохоркин – Барабанов планируем на Кубок «Карьяла»Главный тренер СКА Олег Знарок оценил игру своих подопечных в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (6:0).Ковальчук забросил 100-ю шайбу в КХЛ и за СКАНападающий СКА Илья Ковальчук, забросив шайбу в матче с новокузнецким «Металлургом», довел до 100 число своих голов за питерский клуб и в КХЛ.СКА всухую разгромил «Металлург» Нк, Ковальчук забросил сотую шайбу в КХЛПетербургский СКА в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержал победу над «Металлургом» из Новокузнецка со счетом 6:0.Максим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудитМаксим Афиногенов: Знарок еще не был тренером на Олимпиаде – она все рассудитНападающий «Витязя» Максим Афиногенов в интервью Spb.Sovsport.ru – о появлении «Куньлуня», Кубке мира и примере СКА для других клубов КХЛ.Капитан Ковальчук уходит в отрыв. Жаль, что через год он будет жечь уже в НХЛКапитан Ковальчук уходит в отрыв. Жаль, что через год он будет жечь уже в НХЛОбозреватель «Советского спорта» - о лучшем бомбардире КХЛ Илье Ковальчуке и дальнейшей судьбе лидера СКА.Харийс Витолиньш: Дацюк отдохнет, и это пойдет ему на пользуАссистент главного тренера СКА Харийс Витолиньш поделился ожиданиями от матча с новокузнецким «Металлургом».«Авангард»: Суммы контрактов, опубликованные в СМИ, значительно завышены«Авангард» выступил с официальным заявлением в связи с публикацией в СМИ рейтинга зарплат игроков.Сергей Гимаев: Знарка никто в СКА не нервирует, он спокойно работаетЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился мнением о выступлении ХК СКА в текущем сезоне КХЛ.Сергей Гимаев: Ковальчук обрел душевное спокойствие и довериеЗаслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев прокомментировал преображение Ильи Ковальчука в текущем сезоне КХЛ.

Авангард
Авангардкалендарьстатистика
СКА
СКАкалендарьстатистика
Игорь Шестёркин
Игорь Шестёркинвсе новости
Микко Коскинен
Микко Коскиненвсе новости