Александр Бубнов поставил на ничью в матче «Уфа» - «Ростов»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 11 тура РФПЛ «Уфа» - Ростов».

- «Ростов» провел неплохой для себя матч против «Атлетико» и превосходит «Уфу» в классе. Но потеря ключевых игроков, удалённых Наваса с Кудряшовым и, возможно, травмированного Калачёва, существенно снижает надежность обороны. Прогноз - 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч состоится сегодня в Уфе в 14:30 мск. После десяти туров «Ростов» занимает пятое место в чемпионате России, «Уфа» - десятое.