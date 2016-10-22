Михаил Левашов: Теряем очки там, где нужно их набирать

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал гостевую ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 11-м туре чемпионата России.

- Считаю, что в первом тайме нам несколько раз повезло, - сказал Левашов. - Мяч прилетал в меня при ударах соперников с близкого расстояния. В одном из эпизодов получил небольшую травму, но доиграл до свистка. Во втором тайме было проще, но большинство мы не раскатали. Пытались поддавливать. Но как получилось, так получилось.



- Кирьяков предупреждал перед игрой об активности Корниленко. Доставил он вам неприятностей?

- Сергей очень мощный нападающий. Наши защитники с ним намаялись. Есть у соперника и другие хорошие игроки. Молло запомнился своими ударами.



- По вашему мнению, чего не хватило для победы?

- Не хватило ударов во втором тайме и немного везения. Подходов к воротам было много, но опасности не хватило. Нужно было свое забивать еще при полных составах. А так теряем очки там, где нужно их набирать.

«Арсенал» с 9 очками занимает на данный момент 13-е место, у самарцев – 7 баллов и последняя, 16-я позиция.