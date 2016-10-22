Михаил Левашов: Теряем очки там, где нужно их набирать
Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал гостевую ничью с «Крыльями Советов» (1:1) в 11-м туре чемпионата России.
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Считаю, что в первом тайме нам несколько раз повезло, - сказал Левашов. - Мяч
прилетал в меня при ударах соперников с близкого расстояния. В одном из
эпизодов получил небольшую травму, но доиграл до свистка. Во втором тайме было
проще, но большинство мы не раскатали. Пытались поддавливать. Но как
получилось, так получилось.
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Кирьяков предупреждал перед игрой об активности Корниленко. Доставил он вам
неприятностей?
- Сергей очень мощный нападающий. Наши защитники с ним намаялись. Есть у соперника и другие хорошие игроки. Молло запомнился своими ударами.
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По вашему мнению, чего не хватило для победы?
- Не хватило ударов во втором тайме и немного везения. Подходов к воротам было много, но опасности не хватило. Нужно было свое забивать еще при полных составах. А так теряем очки там, где нужно их набирать.
«Арсенал» с 9 очками занимает на данный момент 13-е место, у самарцев – 7 баллов и последняя, 16-я позиция.
Матч
Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1)
Голы
Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин
Предупреждения:
Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66
Удаления:
Башкиров, 43 - нет
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция