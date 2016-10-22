Антонио Конте: Игроки «Челси» хотят обыграть «Манчестер Юнайтед» и сделать подарок на юбилей Абрамовичу

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».

- Роман Абрамович заслужил особое отношение своей преданностью «Челси». Мои игроки хотят сделать ему хороший подарок. Но будет сложно, потому что «МЮ» — очень хорошая команда. Мы знаем, что будет трудно, но они приезжают на «Стэмфорд Бридж» в хороший для нас момент, - цитирует Конте официальный сайт лондонского клуба.

Матч «Челси» - «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье.

А 24 октября владельцу «синих» Роману Абрамовичу исполнится 50 лет. Напомним, российский бизнесмен приобрел контрольный пакет акций клуба в июне 2003 года.