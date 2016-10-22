Лукаш Тесак: С горечью воспринимаю ничейный результат в матче с «Крыльями»

Защитник тульского «Арсенала» Лукаш Тесак поделился мнением о выездной ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в 11-м туре чемпионата России.

- «Крылья» находятся в не очень хорошей турнирной ситуации, понимали, что им нужна победа. Наши задачи совпадали: мы прилетели в Самару за победой. Весь второй тайм наша команда отыграла в большинстве, но чего-то опасного у ворот соперника не создали. Я расстроен. Такие шансы нужно использовать. В атаке игра совсем не получилось. Все идет от того, что думаем о действиях в обороне, это в наших головах.



- Как тренер поменял игру в перерыве?

- Игра нам давалась. Тут ничего нового не надо было придумывать. Мы хорошо выходили в атаку, разворачивали фланги, но агрессии не хватало. С другой стороны, не хватало и спокойствия в принятии решений.



- Защитники специально не шли в атаку во втором тайме, опекая в центре двух нападающих соперника?

- Не знаю, почему мы боимся оставлять в таких моментах трех защитников, один бы игрок в атаке не помешал. На нас давил результат, прежде всего. Наверно, рисковать в такой ситуации мы не имели права. До игры на ничью я был бы согласен, но получилось так, что с горечью воспринимаю ничейный результат. Мы потеряли очки.

«Арсенал» с 9 очками занимает на данный момент 13-е место, у самарцев – 7 баллов и последняя, 16-я позиция.