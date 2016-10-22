Лукаш Тесак: С горечью воспринимаю ничейный результат в матче с «Крыльями»
Защитник
тульского «Арсенала» Лукаш Тесак поделился мнением о выездной ничьей с «Крыльями
Советов» (1:1) в 11-м туре чемпионата России.
- «Крылья» находятся в не
очень хорошей турнирной ситуации, понимали, что им нужна победа. Наши задачи
совпадали: мы прилетели в Самару за победой. Весь второй тайм наша команда
отыграла в большинстве, но чего-то опасного у ворот соперника не создали. Я
расстроен. Такие шансы нужно использовать. В атаке игра совсем не получилось.
Все идет от того, что думаем о действиях в обороне, это в наших головах.
- Как тренер поменял игру в перерыве?
- Игра нам давалась. Тут ничего нового не надо было придумывать. Мы хорошо выходили в атаку, разворачивали фланги, но агрессии не хватало. С другой стороны, не хватало и спокойствия в принятии решений.
- Защитники специально не шли в атаку во втором тайме, опекая
в центре двух нападающих соперника?
- Не знаю, почему мы боимся оставлять в таких моментах трех защитников, один бы игрок в атаке не помешал. На нас давил результат, прежде всего. Наверно, рисковать в такой ситуации мы не имели права. До игры на ничью я был бы согласен, но получилось так, что с горечью воспринимаю ничейный результат. Мы потеряли очки.
«Арсенал» с 9 очками занимает на данный момент 13-е место, у самарцев – 7 баллов и последняя, 16-я позиция.
Матч
Крылья Советов - Арсенал - 1:1 (1:1)
Голы
Молло 36 (1:0 - пен.). Форбс 44 (1:1 - пен.).
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Ятченко, Цаллагов, Божин, Концедалов, Родич (Бато, 84), Башкиров, Молло, Корниленко, Паскуато
Арсенал: Левашов, Беляев, Горбатюк, Вергара, Тесак, Хагуш, Форбс (Горбанец, 76), Стеклов, Горбатенко (Максимов, 69), Бурмистров, Мухаметшин
Предупреждения:
Надсон, 66; Корниленко, 73 - Вергара, 66
Удаления:
Башкиров, 43 - нет
Судья:
Виталий Мешков (Россия)
Место и дата
21 октября 18:00, Металлург, Текстовая трансляция