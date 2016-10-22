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Кафельников и Мыскина переизбраны вице-президентами ФТР

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывшие теннисисты Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина переизбраны вице-президентами Федерации тенниса России (ФТР) на четыре года, сообщает «Р-Спорт». 

Помимо Кафельникова и Мыскиной были переизбраны еще восемь вице-президентов ФТР: Андрей Бокарев, Владимир Бакулев, Дмитрий Вихарев, Владимир Лазарев, Евгений Пантелеев, Алексей Селиваненко, Анна Скородумова и Яков Шатхин. 

Президентом организации на четыре года остался заслуженный тренер России Шамиль Тарпищев. Также была единогласно утверждена программа развития тенниса в стране до 2030 года. 

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