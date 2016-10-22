Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Урал- : -Спартак
Футбол  Зенит-20 : 2Кубань
Футбол  Уфа- : -Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Скончался известный советский теннисист Сергей Лихачев

Источник:  Федерация тенниса России (ФТР)Комментарии

В Москве на 77-м году жизни умер известный советский теннисист, заслуженный мастер спорта СССР, член Зала российской теннисной славы Сергей Лихачев.

Лихачев блистал в советском теннисе с конца 50-х годов прошлого века. Он пятнадцатикратный чемпион СССР в мужском и смешанном разрядах, трехкратный чемпион Европы среди любителей в парном разряде.

Длительное время Лихачев выступал в составе сборной СССР. Свой последний матч за национальную команду он провел в 1973 году, установив так и не побитый рекорд советской сборной - 24 победы в парном разряде. На следующий год он в последний раз стал чемпионом страны.

После окончания игровой карьеры Лихачев занимался тренерской работой. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кафельников и Мыскина переизбраны вице-президентами ФТРБывшие теннисисты Евгений Кафельников и Анастасия Мыскина переизбраны вице-президентами Федерации тенниса России (ФТР) на четыре года.Шамиль Тарпищев: Казахстан – это хороший жребийГлава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает хорошим результат жеребьевки раунда плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, по итогам которой россиянам в соперники досталась сборная Казахстана.Федерация тенниса России поддержит любое решение Шараповой по апелляции и дальнейшей карьереПресс-секретарь Федерации тенниса России Михаил Вержба прокомментировал новость о двухлетней дисквалификации Марии Шараповой.Шамиль Тарпищев: Матч Россия – Швеция точно пройдет в КазаниПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что ФТР договорилась о проведении матча Кубка Дэвиса между командами России и Швеции в Казани.Матч Кубка Дэвиса против сборной Швеции может пройти в КазаниФедерация тенниса России (ФТР) обратится к руководству Республики Татарстан с предложением провести предстоящий матч Кубка Дэвиса против сборной Швеции в Казани.Шамиль Тарпищев: Рано говорить, что сборная начнет Кубок Федерации резервным составомПрезидент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что рано говорить о том, что сборная России начнет Кубок Федерации резервным составом.Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко избран в совет директоров ITFВице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в пятницу был избран в совет директоров Международной федерации тенниса (ITF), сообщает официальный сайт федерации.Вице-президент ФТР: Хабаровск, Иркутск, Казань, Москва могут принять матч Россия – ИталияВице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Яков Шатхин сообщил, что в качестве места проведения матча Кубка Дэвиса между сборными России и Италии рассматриваются четыре города.Яков Шахтин: ФТР объявила о запуске контрактной системы взаимодействия с игрокамиВице-президент Федерации тенниса России Яков Шатхин сообщил, что Федерация запустила контрактную систему взаимодействия с игроками.Евгений Кафельников: Марин Чилич на Кубке Кремля-2015 будет защищать титулВице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников сообщил, что прошлогодний победитель мужской части Кубка Кремля хорват Марин Чилич будет защищать титул на турнире в 2015-м году.Владимир Камельзон: 27 июля на тренерском совете обсудим, где и каким составом сыграем с итальянцамиВладимир Камельзон сообщил, что вопрос о составе национальной команды на матч Кубка Дэвиса с командой Италии и месте проведения встречи будет обсуждаться 27 июля на тренерском совете, однако окончательное решение за президентом Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым.Шамиль Тарпищев: Жеребьевка Кубка Дэвиса для нас хорошаяПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал результаты жеребьевки раунда плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса, по результатам которой соперником россиян стала команда Италии.Евгений Кафельников: Шутка Тарпищева о сестрах Уильямс в обычном случае вызовет у американцев смехОлимпийский чемпион Евгений Кафельников высказал мнение, что шутка о сестрах Уильямс, за которую WTA дисквалифицировала президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, в обычном случае у американцев вызывает смех.Динара Сафина не будет работать в Федерации тенниса РоссииРоссиянка Динара Сафина, завершившая профессиональную карьеру, не будет работать в Федерации тенниса России. Об этом в разговоре с корреспондентом ИТАР-ТАСС сообщил Марат Сафин.Евгений Кафельников: Состав участников Кубка Кремля будет-2014 сильнейшим за последние годыВице-президент Федерации тенниса России заявил, что организаторы работают над приглашением звездных игроков.Тарпищев единогласно переизбран на пост президента Федерации тенниса РоссииТарпищев единогласно переизбран на пост президента Федерации тенниса РоссииВ субботу прошла отчетно-выборная конференция Федерации тенниса России, на которой прошли выборы главы организации.Шамиль Тарпищев: Федерации тенниса России нужно 30 миллионов евро в годПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что федерация будет строить свою программу исходя из тех средств, которые ей удастся получить.Бремя – деньги? Разбираемся, требовал ли Михаил Южный 150 тысяч евро за приезд в сборнуюБремя – деньги? Разбираемся, требовал ли Михаил Южный 150 тысяч евро за приезд в сборнуюМихаил Южный на днях упрекнул Федерацию тенниса России в плохой работе с молодежью. Евгений Кафельников в ответ обвинил 32‑ю ракетку мира в том, что он требует деньги за выступление в сборной. Что за кошка пробежала между двумя игроками, которые в 2002 году плечом к плечу бились в финале Кубка Дэвиса?Опубликован календарь Кубка Федерации-2014Стали известны даты проведения Кубка Федерации-2014.Этот день в истории. Международной теннисной федерации - 100 лет!Этот день в истории. Международной теннисной федерации - 100 лет!Сегодня исполняется 100 лет со дня основания Международной теннисной федерации ITF.