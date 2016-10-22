Скончался известный советский теннисист Сергей Лихачев

В Москве на 77-м году жизни умер известный советский теннисист, заслуженный мастер спорта СССР, член Зала российской теннисной славы Сергей Лихачев.

Лихачев блистал в советском теннисе с конца 50-х годов прошлого века. Он пятнадцатикратный чемпион СССР в мужском и смешанном разрядах, трехкратный чемпион Европы среди любителей в парном разряде.

Длительное время Лихачев выступал в составе сборной СССР. Свой последний матч за национальную команду он провел в 1973 году, установив так и не побитый рекорд советской сборной - 24 победы в парном разряде. На следующий год он в последний раз стал чемпионом страны.

После окончания игровой карьеры Лихачев занимался тренерской работой.