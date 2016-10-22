Депутат: Мы создаем такую службу борьбы с допингом, которая подойдет и другим странам

Руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Хоточкин на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявил, что государственные органы РФ готовы к тесной координации в работе по искоренению допинга в спорте.

- В России сейчас все органы власти - Госдума, Минспорт и другие - работают согласованно, как одна команда. Сегодня мы хотели бы создать через работу комиссии ЕОК модельную систему антидопинговой службы, которую можно было использовать в дальнейшем не только в России, но и в других странах, - цитирует Хоточкина ТАСС.

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой (кроме Дарьи Клишиной) и тяжелой атлетике была не допущена до ОИ-2016.