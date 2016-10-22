Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Хоккей  Авангард- : -СКА
Футбол  Урал- : -Спартак
Футбол  Зенит-20 : 2Кубань
Футбол  Уфа- : -Ростов
Футбол  Терек- : -Рубин
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Депутат: Мы создаем такую службу борьбы с допингом, которая подойдет и другим странам

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России (ОКР) Юрий Хоточкин на заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) заявил, что государственные органы РФ готовы к тесной координации в работе по искоренению допинга в спорте.

- В России сейчас все органы власти - Госдума, Минспорт и другие - работают согласованно, как одна команда. Сегодня мы хотели бы создать через работу комиссии ЕОК модельную систему антидопинговой службы, которую можно было использовать в дальнейшем не только в России, но и в других странах, - цитирует Хоточкина ТАСС. 

Напомним, после публикации первой части доклада Макларена по расследованию обвинений экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в массовом употреблении российскими спортсменами запрещенных препаратов на Олимпиаде в Сочи WADA рекомендовало отстранить всю сборную России от летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Исполком МОК постановил, что решения по допуску российских спортсменов на Олимпиаду должны в индивидуальном порядке принимать международные спортивные федерации. В итоге сборная России по легкой (кроме Дарьи Клишиной) и тяжелой атлетике была не допущена до ОИ-2016. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Российские следователи проверят информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-пробИсполняющая обязанности главы управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие проверит информацию WADA о возможности вскрытия тары для допинг-проб.Следственный комитет допросил более 50 спортсменов и тренеровВ Следственном комитете России продолжается расследование уголовных дел по фактам нарушения антидопинговых правил.Итальянский фармацевт: Препаратом, который использовала Йохауг, не лечат ожоги на губахИтальянский фармацевт Петер Плонер заявил, что препарат трофодермин, содержащий клостебол, не используется для лечения солнечных ожогов губ.Тереза Йохауг временно дисквалифицирована на два месяца за применение допингаОлимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг временно дисквалифицирована до 18 декабря, сообщает официальный сайт Норвежского антидопингового агентства.Александр Жуков: Госдума примет закон об усилении ответственности за применение допингаПервый вице-спикер нижней палаты российского парламента Александр Жуков рассказал о том, что новый антидопинговый закон должен быть принят Госдумой в ближайшее время.Аухадов не будет оспаривать решение МОК о лишении его медали ОИ-2012Российский тяжелоатлет Апти Аухадов не будет оспаривать решение Международного олимпийского комитета о лишении его серебряной медали Олимпийских игр в Лондоне.МОК лишил российского тяжелоатлета Апти Аухадова серебра Олимпиады-2012Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результат российского тяжелоатлета Апти Аухадова на Играх 2012 года в Лондоне и лишил его серебряной медали, завоеванной в весовой категории до 85 кг. Об этом говорится на официальном сайте МОК.Виталий Смирнов: Макларен настроен позитивно, он хочет конструктивного диалога с РоссиейГлава независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов сообщил, что руководитель комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен настроен позитивно по отношению к России.Адвокат: Невнимательность Йохауг может стать отягчающим обстоятельствомБывшая гандболистка сборной Норвегии Ранди Густад, ставшая адвокатом, высказалась о возможном наказании олимпийской чемпионки Терезы Йохауг.Президент FIS: Все международные соревнования в России могут быть отмененыПрезидент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Жан-Франко Каспер не исключил отмены всех запланированных в России на 2017 год международных соревнований.Леонид Тягачев: Нам еще предстоят разборки с WADAБывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, какие сложности предстоят новому главе организации. Он отметил, что следующему президенту предстоит непростой диалог с WADA.WADA потратило 2,5 миллиона долларов на расследование ситуации с допингом в РоссииВсемирное антидопинговое агентство потратило более 2,5 миллионов долларов на расследование допинговых случаев в российском спорте.Марсель Киттель: Спортсмены с астмой должны участвовать в ПаралимпиадеНемецкий велогонщик команды Etixx-Quick Step Марсель Киттель осудил использование терапевтических средств в велоспорте.Казахстанские призеры Олимпиад в Лондоне и Пекине лишатся медалей за употребление допингаНа следующей неделе МОК официально объявит о том, что несколько казахстанских призеров летних Олимпиад 2008 и 2012 года будут лишены медалей за употребление допинга. Об этом заявил генсек Федерации тяжелой атлетики Казахстана Омар Мустафин.Николай Дурманов: Йохауг не избежит дисквалификацииБывший руководитель Российского антидопингового агентства Николай Дурманов оценил возможность дисквалификации норвежской лыжницы Терезы Йохауг за употребление запрещенных препаратов.Дмитрий Губерниев: В сборной Норвегии есть персонажи, заслуживающие тщательного анализаКомментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировала информацию о применении олимпийской чемпионкой норвежки Тереза Йохауг запрещенных препаратов.Гендиректор WADA: Не считаю выполнимым предложение Владимира Путина, каждый спортсмен имеет право на лечениеГенеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли оценил миры, которые были приняты в России после ряда скандалов с применением запрещенных препаратов известными спортсменами.Елена Вяльбе: Йохауг только хотела вылечить губы, но список запрещенных препаратов очень длинныйПрезидент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала информацию о положительной допинг пробе норвежки Терезы Йохауг.Леонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеЛеонид Тягачев: Мутко надо было собрать нас и спросить, что делать дальшеПочетный президент ОКР в интервью «Советскому спорту» комментирует актуальные проблемы российского спорта.МОК лишил Лысенко золотой медали на Олимпиаде-2012Международный олимпийски комитет принял решение аннулировать результаты российской метательницы молота Татьяны Лысенко на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.